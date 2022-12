Il capodanno a Roma si festeggia in piazza, come in tante piazze italiane, all'insegna dei controlli. Ma nella capitale scoppia il caso Di Maio. Il candidato a guidare l'eventuale governo dei Cinque Stelle sarà presente al Circo Massimo e le opposizioni a Virginia Raggi sono insorte accusando la sindaca di voler utilizzare la festa per far fare passerella a Di Maio. Immediata la replica dei Cinque Stelle: "non sarà sul palco". E così mentre anche in questa giornata a Roma le polemiche politiche non diminuiscono tutta l'Italia si prepara al cenone al ristorante, alle feste in piazza e molti sono partiti per viaggi soprattutto all’estero. Sono i modi preferiti di festeggiare il Capodanno secondo l’indagine della Camera di commercio di Milano. Il piano di controllo delle città italiane è ormai rodato. Una settimana fa il ministro Marco Minniti ha presieduto l’ennesima riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza con i vertici delle forze di polizia e dell’Intelligence, nonché il Capo di stato maggiore della Difesa. Al termine, sono state diramate direttive a tutti i prefetti e questori perché rafforzassero i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone in occasione di eventi o cerimonie. Occhi attenti soprattutto ad aeroporti, porti, stazioni, strade e autostrade, mezzi di trasporto collettivo. E naturalmente ai festeggiamenti di fine anno, a partire dalle due grandi feste trasmesse da Rai1 in diretta da Maratea e da Canale5 da Casalecchio di Reno. A Torino niente festa al centro e si prevede un grande esodo di torinesi verso Asti. Il clou della notte di San Silvestro a Milano sarà il concerto in piazza Duomo. Ma solo per poco più di 20 mila persone per motivi di sicurezza. Si festeggerà in tutte le piazze da Aosta a Palermo, proprio a sottolineare la voglia di stare insieme. Roma si prepara a festeggiare il Capodanno con imponenti misure di sicurezza: varchi con metal detector al Circo Massimo e sul Lungotevere, unità cinofile antiesplosivi, artificieri, agenti a cavallo e anche in bici. È contenuto in un’ordinanza di servizio del Questore di Roma Guido Marino il piano per la sicurezza della Capitale per le giornate del 30, 31 dicembre e 1 gennaio. Per la specifica attività di prevenzione antiterrorismo, visto l’immutato livello di allerta, saranno in campo le unità specificatamente addestrate. Per gli eventi di maggiore impatto nell’area del circo Massimo e del lungotevere, interessato ad iniziative del 1 gennaio, sono stati previsti in tutto 20 varchi presidiati.