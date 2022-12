«La guardia è altissima, abbiamo un sistema di sicurezza in questo momento tutto in campo, con l’obiettivo di garantire la massima tranquillità a tutti gli italiani a Capodanno». Lo ha detto il ministro dell’Interno Marco Minniti alla vigilia della sera in cui migliaia di italiani si ritroveranno nelle piazze per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Le misure di sicurezza sono state rafforzate dopo l’attentato al mercatino di natale a Berlino. L’attenzione è rivolta soprattutto alle grandi città, a cominciare da Milano e Roma. Roma i sorvegliati speciali questa sera saranno il Colosseo e il Circo Massimo. A Milano in campo metal detector, telecamere ad alta definizione, ma anche smartphone per vigilare su piazza Duomo per il concerto di Capodanno.

Nella Capitale si articolerà nelle 24 ore il piano di sicurezza disposto dal questore di Roma Nicolò Marcello D’Angelo, sulla base di quanto emerso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per un evento che impegnerà, in un periodo di tempo prolungato, varie zone della città. I servizi preventivi, già in atto da ieri notte, saranno rinforzati con il totale dispiegamento delle misure a partire dalle 19 di oggi. Il piano prevede il presidio di tutte le maggiori piazze della Capitale, con particolare attenzione a piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza Navona, Campo de’ Fiori, piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Gianicolo ed Eur. A San Pietro resta ancora in vigore lo specifico piano di sicurezza adottato per l’anno giubilare. Oltre mille gli uomini che, ' in uniforme e in abiti civili, vigileranno tra la gente. Tutti i servizi sono studiati per realizzare condizioni di massima sicurezza, senza generare eccessive barriere o preoccupazioni'. A completare il dispositivo ci saranno anche tiratori scelti.

A Milano il sistema di sicurezza è già scattato da giorni con l’installazione dei dissuasori di cemento per prevenire la possibilità che un tir possa piombare sulla folla, come nelle stragi di Nizza o di Berlino. Per il Concertone ' ci sarà massiccio impegno delle forze di polizia. C’è grande sensibilità e attenzione ma anche grande serenità”, assicura il questore Antonio De Iesu, che parla di centinaia di uomini impiegati. ' L’area del Duomo sarà perimetrata con sette varchi di accesso presidiati con non meno di sei uomini delle forze di polizia con mitra e metal detector. Sarà fatta un’attenta selezione di chi entra', garantisce il questore in occasione della conferenza stampa di presentazione del bilancio 2016. ' Faremo un controllo stretto, rigoroso, per evitare che entrino bottiglie, petardi, armi o altri oggetti pericolosi', evidenzia. Sarà impiegata anche la tecnologia più all’avanguardia: quattro le telecamere fisse che restituiranno in modo nitido quanto accadrà in piazza, oltre ad agenti in borghese radiolocalizzati e pronti a “inquadrare” gli angoli più a rischio. ' Avremo a disposizione 40 smartphone affidati a uomini della Scientifica che ci restituiranno le immagini di quanto accadrà in diretta. Si tratta di una tecnologia che usiamo per i grandi eventi', spiega il questore.