Enormi disagi a causa della fitta nevicata, in tutto il tratto altoatesino dell'Autobrennero. Le strade sono bloccate a causa dei mezzi pesanti che non riescono a proseguire per la neve, con 12 km di cod. La statale de Brennero è attualmente non praticabile in due punti, a Mules e tra Vipiteno e il confine. Anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati e in mattinata una valanga ha coinvolto il tratto finale della autostrada, nei pressi del confine di Stato. Anche Trenitalia ha dovuto cancellare alcuni treni a causa del maltempo: Fortezza - Brennero, Fortezza - San Candido e Bolzano - Merano.