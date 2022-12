PHOTO



La consueta conferenza stampa del capo della protezione civile Borrelli conferma un significativo calo dei decessi, 525 contro i 681 di ieri, un dato mai così basso dallo scorso 17 marzo. Sale a 128.948 il numero totale dei casi di coronavirus in Italia, 4.316 più di ieri, quindi trend in calo visto che il giorno prima l’incremento era stato di 4.805 unità. Sono 819 i guariti in un giorno (ieri 1.238). Calaancora, per il secondo giorno consecutivo, il totale delle terapie intensive occupate è minore di quello di ieri: 3.977 oggi, 24 ore fa erano 3.994, 17 posti occupati in meno. Scendono anche i ricoveri ordinari di 61 unità, portando il totale a 28.949. In isolamento domiciliare sono 58.320 (ieri 55.270). Gli attualmente positivi dunque sono in tutto 91.246 (ieri erano 88.274), mentre i guariti complessivamente sono 21.815 e i decessi totali 15.887.