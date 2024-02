Al re Carlo III è stato diagnosticato un cancro. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo cui il monarca britannico ha iniziato oggi le cure. La diagnosi arriva dopo il trattamento per un ingrossamento della prostata, sebbene il palazzo reale non abbia confermato un nesso con la malattia di Carlo.

“Sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata. E' stato durante questo intervento che è stato notato il problema separato e successivamente diagnosticato come una forma di cancro”, ha spiegato un portavoce di Buckingham Palace, specificando che “questa seconda condizione riceverò ora un trattamento adeguato” I medici hanno consigliato a Carlo di sospendere qualsiasi incarico rivolto al pubblico.

“Il Re è grato alla sua equipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro”, ha reso noto Buckingham Palace.

Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III d'Inghilterra, ha parlato con il padre e andrà a Londra nei prossimi giorni dalla sua residenza californiana negli Stati Uniti per visitare il padre. Lo ha reso noto la Bbc. Nel mese scorso, prima del ricovero, re Carlo stava lavorando all'obiettivo che si era prefisso prima di salire sul trono: una monarchia snella, in cui solo pochi membri della famiglia reale svolgano compiti di rappresentanza del monarca.

I principi Andrea e Harry - che hanno entrambi rinunciato ai loro impegni ufficiali, l'uno nel novembre 2019, l'altro ad inizio 2020 - erano rimasti entrambi consiglieri di Stato, cioè membri della famiglia reale che possono assumere particolari compiti se Carlo non è in grado di farlo o è all'estero; e invece il re, pochi mesi dopo essere salito sul trono, li ha depennati dalle funzioni corrispondenti.

Nell'ambito della legge sui consiglieri di Stato del novembre 2022, Carlo ha nominato i suoi due fratelli, la principessa Anna e il principe Edoardo, come suoi rappresentanti, ma contemporaneamente ha vietato al chiacchieratissimo fratello e al figlio ribelle la possibilità di rappresentarlo, pur lasciandoli tra i cosiddetti consiglieri di Stato.