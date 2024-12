La polizia statunitense ha identificato la "persona di interesse" fermata in Pennsylvania nel quadro delle indagini sull'assassinio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare ucciso mercoledì scorso a New York. Il 26enne Luigi Mangione è stato fermato dalla polizia della città di Altoona, in Pennsylvania, dopo che una persona lo ha riconosciuto in un McDonald's.

Jessica Tisch, a capo del dipartimento di polizia di New York, ha detto che le autorità ritengono che Mangione sia "la persona di interesse nel quadro delle nostre indagini". Secondo le forze dell'ordine, il 26enne aveva con sé anche un documento di tre pagine scritto a mano, i cui contenuti "parlano della sua mentalità e delle sue motivazioni". I materiali sono attualmente in possesso della polizia di Altoona. "Dopo aver parlato brevemente con lui, sembra che abbia qualche astio nei confronti del mondo corporate", ha detto Joseph Kenny, capo degli investigatori. Alcuni funzionari anonimi hanno detto al New York Times che nel documento ci sarebbero anche "critiche" nei confronti delle compagnie per le assicurazioni sanitarie.