Yaisy Bonilla, ventunenne di origine colombiana, è morto nel reparto di chirurgia intensiva della clinica Poliambulanza di Brescia. Il ragazzo è deceduto a causa delle ferite da accoltellamento subite all'alba davanti ad una discoteca, la "Disco Volante", della città lombarda. Quando è arrivato in ospedale, le sue condizioni erano subito parse disperate e a nulla è servito il delicato intervento chirurgico all'addome. Ora è caccia all'aggressore, e la polizia sta indagando e ricostruendo i fatti con le testimonianze degli amici del giovane. Secondo una sommaria versione dei fatti, il ragazzo e il suo aggressore avrebbero trascorso la serata in discoteca e l'aggressione è avvenuta fuori dal locale, mentre Yaisy Bonilla era in compagna della fidanzata, ora in stato di choc e la prima a dare l'allarme. "Lavoriamo per ricostruire il movente e trovare l'aggressore - sono state le prime aprole degli agenti - e per analizzare i filmati delle telecamere. Sappiamo che il 21enne ha qualche precedente. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, è escluso che ci siamo altre persone coinvolte. La lite sarebbe avvenuta tra i due per motivi che stiamo cercando di capire".