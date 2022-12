Cronache

Bonus psicologo, raccolte oltre 250mila firme per reintrodurlo

Petizione online per chiedere il reinserimento del bonus tagliato dalla legge di Bilancio. Nel 2021, secondo i dati Piepoli, il 27,5 per cento dei pazienti che avevano intenzione di iniziare un percorso di salute mentale non ha potuto farlo per ragioni economiche