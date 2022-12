PHOTO



I servizi segreti israeliani e l'esercito hanno arrestato nel corso di un blitz in Cisgiordania 25 membri di Hamas, tra i quali funzionari del movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani mentre resta alta la tensione dopo i gravi incidenti avvenuti a Gerusalemme dopo le restrizioni imposte da Israele agli ingressi alla Spianata delle moschee. Secondo il quotidiano Israel Hayom, tra gli arrestati c'e' anche un deputato, Omar Abd Al-Razak, notizia non confermata dall'esercito E nelle prime ore della mattina di oggi un è razzo lanciato verso Israele dal nord della Striscia di Gaza. Il razzo è esploso in aria poco dopo il lancio. Lo riferiscono i media israeliani citando un portavoce dell'esercito. Data l'esplosione in aria, non sono neanche scattate le sirene di allarme e non si registrano feriti. Ma e' un nuovo episodio che alimenta la tensione dopo il blitz delle ultime ore in Cisgiordania dei servizi segreti israeliani, che hanno arrestato 25 membri di Hamas, tra i quali funzionari del movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza. Nel fine settimana si sono verificati gravi incidenti a Gerusalemme dopo le restrizioni imposte da Israele agli ingressi alla Spianata delle moschee