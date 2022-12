Joe Biden continua ad avanzare nei sondaggi. A un anno e mezzo dalle elezioni del 2020, l’ex vice presidente democratico ha un vantaggio di 13 punti con il 53% contro il 40% di Trump nel voto popolare, secondo un sondaggio pubblicato dalla Quinnipiac University. Ma ad aumentare l’ allarme nella campagna per la rielezione di Trump sarebbe soprattutto un sondaggio riservato che mostra come Biden vincente in stati cruciali per ottenere il ’ numero magico» dei 270 voti elettorali che fanno vincere la Casa Bianca, anche in caso di sconfitta - come è avvenuto con Trump nel 2016 - nel voto elettorale. E quando l’analisi condotta in 17 stati dallo stratega e sondaggista Gop Tony Fabrizio è arrivata in mano ai media, Trump avrebbe dato indicazioni ai suoi di ridimensionare questi dati affermando che altri mostrano che sta andando meglio nei sondaggi, secondo quanto rivelato dal New York Times. Interpellato da The Hill, comunque, un collaboratore della campagna di Trump afferma che «nessuno ci ha mai chiesto di mentire su niente, i sondaggi in questione mostrano che il presidente Trump supera un definito avversario democratico».