Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dato disposizione ai massimi funzionari americani di preparare divieti di visto e sanzioni per i coloni israeliani estremisti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania. Lo rivela Politico, citando un documento interno alla Casa Bianca. Secondo il sito americano, Biden ha inviato la disposizione venerdì ad alti funzionari come il segretario di Stato, Antony Blinken, e il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ordinando alle loro amministrazioni di «sviluppare opzioni politiche per un'azione rapida contro i responsabili di condotte violente in Cisgiordania».

Già ieri in un intervento pubblicato sul Washington Post il presidente americano aveva minacciato di negare il visto d'ingresso a coloro che attaccheranno i palestinesi nei Territori, in Cisgiordania, e rilanciato la soluzione «due popoli due Stati». «Questa è l'unica soluzione per garantire una sicurezza a lungo termine per entrambi i popoli», ha scritto Biden. «Gli Stati Uniti sono pronti ad assumere i propri passi, tra cui vietare il visto d'ingresso a chi ha attaccato i palestinesi in Cisgiordania».