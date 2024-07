Alla fine l’annuncio più atteso è arrivato: Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. “È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E sebbene fosse mia intenzione ottenere la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri e mi concentri esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato”, fa sapere il presidente Usa in una lettera postata su X.

Biden annuncia che parlerà alla Nazione nei prossimi giorni e spiegherà nel dettaglio la sua decisione. “Per ora - scrive - permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro. E permettetemi di esprimere il mio sentito apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me”.

Con un secondo post, il presidente degli Stati Uniti ha quindi annunciato ufficialmente il suo sostegno alla vice, Kamala Harris, per sostituirlo nella campagna elettorale contro Donald Trump come candidata ufficiale del Partito democratico. “Voglio annunciare il mio pieno sostegno a Kamala Harris, come candidata ufficiale del Partito democratico: è il momento di essere uniti per battere Donald Trump”.

Gongola intanto il tycoon. Che parlando al telefono con l'emittente Cnn, ha affermato che Biden “sarà ricordato come il peggior presidente nella storia di questo Paese". L'ex presidente ha anche commentato una possibile discesa in campo di Kamala Harris, affermando che la vicepresidente sarebbe un avversario anche più facile da battere rispetto a Biden.