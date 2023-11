Nuova giornata di operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. In stallo l’accordo sugli ostaggi, dopo che ieri sembrava che una risoluzione positiva fosse alle porte. Continua però a muoversi la diplomazia: nel corso dell’incontro di San Francisco, Joe Biden e Xi Jinping hanno affrontato il dossier mediorientale. Il presidente statunitense ha chiesto all’omologo cinese chiedendo di fare “pressioni sull’Iran” al fine di evitare escalation belliche, e nello stesso tempo ha confermato di aver detto al premier israeliano Netanyahu che l’unica risoluzione possibile del conflitto in corso “è la soluzione a due Stati”.

«Guerra finirà quando Hamas non avrà più capacità di uccid ere»

La guerra a Gaza finirà “quando Hamas non manterrà più la capacità di uccidere“ ha detto Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa dopo i suoi colloqui con Xi Jinping

«Unica soluzione è due Stati»

“Ho detto chiaramente agli israeliani e al gabinetto di guerra di Netanyahu che l’unica soluzione è quella dei due Stati“ ha ribadito il presidente Joe Biden, parlando del conflitto a Gaza.

«Su raid Al-Shifa chiesto a Israele massima attenzione»

Riguardo al raid israeliano nell’ospedale al Shifa di Gaza si è discusso della “necessità di essere incredibilmente attenti” ha aggiunto il presidente Usa Joe Biden, sottolineando che “il primo crimine di guerra è stato commesso da Hamas“, che ha installato il proprio quartier generale nell’edificio.

Pressioni su Teheran

La Cina ha già parlato all’Iran dei rischi di un’escalation in medioriente. E’ quanto ha riferito il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante l’incontro bilaterale tra Joe Biden e Xi Jinping, secondo quanto riferito da un alto funzionario della Casa Bianca. Il presidente Usa ha sollevato la questione dell’Iran col leader cinese, parlando dell’attuale crisi nella regione.

I due leader hanno anche avuto uno scambio “sostanziale” su Taiwan e Xi, ha riferito il funzionario, ha detto che la questione dell’isola è la più rilevante e potenzialmente pericolosa nei rapporti tra Washington e Pechino.

Xi ha anche affermato di preferire come soluzione quella di una risoluzione pacifica, ma non ha escluso del tutto l’uso della forza, mentre Biden ha ribadito la posizione Usa per il mantenimento della pace e della stabilità nella regione