Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Israele di accettare unilateralmente un cessate il fuoco della durata da sei a otto settimane. Lo ha detto lo stesso Biden nel corso di una intervista all'emittente Univision, segnalando un cambiamento rispetto al precedente legame tra una tregua a Gaza e il rilascio di alcuni degli ostaggi che Hamas tiene nella Striscia. «Quello che chiedo è che gli israeliani domandino semplicemente un cessate il fuoco, consentano per le prossime sei, otto settimane l'accesso totale a tutto il cibo e le medicine» di cui ha bisogno la popolazione di Gaza, ha detto Biden. «Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a impegnarsi - ha aggiunto Biden - Sono pronti a trasportare questo cibo e penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto adesso".

Il duro attacco

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta commettendo «un errore» rispetto alla gestione della Striscia di Gaza. «Penso che quello che sta facendo sia un errore. Non condivido questo suo approccio», ha affermato Biden. La popolazione della Striscia di Gaza, ha aggiunto, deve avere «accesso totale al cibo e alle medicine» di cui ha bisogno.