Il telefono vibrava con insistenza nella tasca desta della giacca, la prima volta la chiamata è stata chiusa senza risposta, alla seconda invece Gianni Letta ha risposto . Qualche secondo in silenzio poi ha richiuso e rivolgendo al pubblico l'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio ha detto "tutto bene ragazzi, ora posso parlare in modo più sereno". Nessun riferimento esplicito ma era evidente che la telefonata lo aggiornava sull'esito dell'intervento chirurgico al quale viene sottoposto Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. La telefonata è arrivata mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione del premio internazionale di giornalismo Biagio Agnes nella sede Rai e di cui lo stesso Letta è presidente di giuria. Letta stava elencando i vincitori di questa edizione con relative motivazioni.L'intervento di sostituzione della valvola aortica all'ex premier Silvio Berlusconi è terminato poco dopo le 12 e non ci sono state complicazioni in sala operatoria. L'ex premier è stato poi trasferito in terapia intensiva. Lo si apprende da fonti non ufficiali all'interno dell'ospedale. Ad eseguire il delicato intervento è il professor Ottavio Alfieri, primario Dell'U.O. di Cardiochirurgia dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, con la sua equipe, insieme al professor Alberto Zangrillo, primario dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione Generale e di Anestesia e Rianimazione Cardio - toraco-vascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele.