Silvio Berlusconi va in aiuto della Lombardia per l'emergenza coronavirus. “Il Presidente Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”, si legge in un comunicato stampa di Forza Italia. Silvio Berlusconi scende in campo «e dimostra, ancora una volta, di amare la sua città e il suo Paese», ha commentato Guido Bertolaso, neo consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha deciso di allestire in Fiera Milano un ospedale Covid. Progetto affidato proprio a Bertolaso ora a lavoro per reperire macchinari e personale medico. Il generoso assegno di Berlusconi è stato preceduto da una telefonata tra l’ex premier e il il governatore lombardo da ormai quasi un mese in prima linea per affrontare l’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie della regione. Lo stesso Silvio Berlusconi ha scritto su Twitter: «Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo».