«Oggi porteranno Dalila al centro di espulsione di Selimpasa. L’esperto per l’immigrazione valuterà la situazione lunedì», ha riferito l’associazione

PHOTO



Oggi Dalila, la giovane italiana fermata venerdì scorso a Istanbul mentre partecipava ad una manifestazione per la giornata contro la violenza sulle donne sarà trasferita al Centro di espulsione di Selimpasa. Lo ha riferito a LaPresse l’associazione di attiviste 25 Kasim Kadin Platformu (25 novembre - Piattaforma delle donne). «Oggi porteranno Dalila al centro di espulsione di Selimpasa. L’esperto per l’immigrazione valuterà la situazione lunedì», ha riferito l’associazione. L’italiana potrebbe essere espulsa dalla Turchia. Ieri le attiviste di Mor Dayanisma (Soldiarietà Viola) hanno detto a LaPresse che, se dovesse essere confermata, questa decisione sarebbe «contro la legge» e che, in questo caso, l’associazione sarebbe pronta ad adire alle vie legali.