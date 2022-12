PHOTO



L'autore dell'attentato di Londra, rivendicato dall'Isis, è nato nella capitale britannica ed era "già conosciuto dai servizi segreti britanni, l'MI5, ma era considerato un elemento marginale". Lo ha riferito il premier Theresa May, davanti ai deputati a Westmnister, aggiungendo che si tratta di un attacco di "sicura matrice islamica". L'uomo si chiamava Khalid Masood, 52 anni. Era conosciuto sotto diversi altri nomi fittizi ed era originario del Kent. Secondo la polizia risiedeva nella contea di West Midlands, che include la città di Birmingham, dove la notte di mercoledì sono stati effettuati perquisizioni e fermi da parte delle forze dell'ordine. L'uomo era stato condannato in passato per aggressione, possesso di armi e reati di ordine pubblico tra il 1983 ed il 2003 ma non era mai stato condannato per reati legati al terrorismo. LE VITTIME Il 48enne poliziotto-eroe rimasto ucciso nell'attacco si chiamava Keith Palmer. È morta anche una donna 43anni, Aysha Ahmet Caldelas, una britannica di origine spagnola. La terza vittima è un turista americano, Kurt Cochran, 54 anni. L'uomo si trovava nella capitale britannica con la moglie Melissa, rimasta ferita, per festeggiare il 25mo anniversario di matrimonio. La donna che si è buttata nelle acque gelide del Tamigi, non è chiaro se volontariamente per sfuggire all'aggressore o perchè scaraventata dall'auto guidata dal terrorista, è stata estratta dall'acqua e le sue condizioni sono gravi. Si chiama Andreea Cristea, 29enne romena. Architetto, era a Londra per festeggiare il suo compleanno (il 24 marzo) con il suo futuro marito, l'ingegnere Andrei Burnaz. Il fidanzato si è fratturato un piede. La donna romana rimasta ferita nell'attacco è stata operata alla caviglia fratturata e ha riportato anche lievi ferite a due vertebre cervicali e un trauma cranico. La donna ha ricevuto la visita dell'ambasciatore italiano a Roma Pasquale Terracciano. L'altra ferita italiana, la ragazza bolognese è stata curata e subito dimessa. La Bbc ha appreso che il terrorista è stato ucciso da una guardia del corpo del ministro della Difesa che non sempre è in servizio armato. Si tratta di uno degli agenti della sicurezza del ministro, Michael Fallon, presenti a Westminster solo quando il titolare della Difesa riferisce in Parlamento. Il sindaco di Londra, il musulmano Sadiq Khan, ha invitato i londinesi a unirsi a lui in una veglia che inizierà alle 18 a Trafalgar Square, in memoria delle vittime. "Unitevi a noi -ha scritto su Twitter- per ricordare le vittime e schierarci contro il terrorismo". Nessuna risposta dal primo cittadino, di origine pakistana e primo sindaco musulmano della metropoli, all'attacco via twitter di Donald Trump Junior, primogenito del presidente americano. Su twitter, Donald jr ha ricordato una intervista dello scorso settembre nella quale il primo sindaco musulmano della città, di origine pakistana, affermava che il pericolo di attentati oggi è parte del vivere di una metropoli. "Ci stai prendendo in giro?", ha scritto. La regina Elisabetta II ha rivolto i suoi "pensieri, preghiere e il profondo cordoglio" a tutti coloro che sino stati coinvolti dalla "terribile violenza" dell'attentato di mercoledì a Londra. L'anziana monarca dove inaugurare la nuova sede di Scotland Yard, a Londra, ma la cerimonia è stata cancellata. LE INDAGINI "L'autore dell'attacco di fronte al Parlamento britannico a Londra è un soldato dell'Isis - l'agenzia del gruppo jihadista Aamaq - e l'operazione è stata realizzata in risposta all'appello di colpire i cittadini dei paesi della coalizione" che combatte il gruppo terroristico. May ha assicurato che "non sono previsti imminenti ulteriori attacchi", ma ha confermato che "il livello di allerta è alto, il che significa che sono possibili altri attentati". Intanto i blitz in Inghilterra hanno portato a otto fermi. Le operazioni sono state condotte con le perquisizioni di sei abitazioni tra Londra, Birmingham e altre zone. Scotland Yard ha definito il terrorista che ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 29 sul ponte di Westminster un lupo solitario ispirato "dall'estremismo internazionale", di cui si stanno cercando di capire complicità ed eventuali legami. "Non abbiamo paura, non cederemo al terrorismo", ha assicurato May, intervenendo davanti al Parlamento a poco più di 12 ore dall'attacco. "Lo dico qui", ha aggiunto, "nel più antico Parlamento del mondo perchè sappiamo che la democrazia e i valori che rappresenta prevarranno sempre. Dobbiamo reagire con fermezza - ha aggiunto - siamo qui per proteggere la nostra comunità e aumenteremo la presenza di forze dell'ordine in tutto il Paese". L'attacco che ha riportato l'incubo terrorismo in Gran Bretagna si è consumato nel giro di pochi secondi mercoledì pomeriggio: l'uomo a bordo di un Suv, uno Hunday 4x4, ha prima falciato la folla e poi si è lanciato verso la cancellata esterna del Parlamento londinese, accoltellando a morte un poliziotto prima di essere abbattuto. "È ancora nostra convinzione, che deriva dalle nostre indagini, che questo aggressore abbia agito da solo e sia stato ispirato dal terrorismo islamista", ha riferito Scotland Yard. Il ministro della Difesa, Michael Fallon, non ha escluso che Masood sia stato diretto dall'estero, ma ha confermato che si valutano tutte le opzioni.