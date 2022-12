PHOTO



Ore di terrore a Parigi, sugli Champs Elysées, dove nel primo pomeriggio di oggi, un'auto è finita contro una camionetta della gendarmerie e ha preso fuoco. A bordo della vettura è stato trovato un kalashnikov. l quartiere è stato completamente chiuso e la circolazione è stata interrotta. Chiusa per motivi di sicurezza la stazione Champs-Élysées-Clemenceau della metropolitana. L'aggressore estratto dal veicolo in fiamme dai pompieri, è in gravi condizioni. Lo riferisce BFMTV, che cita anche il portavoce del ministero dell'Interno, Pierre-Henry Brandet, secondo il quale "molto probabilmente l'individuo è morto". "I soccorsi procedono a rilento poiché è in corso un'operazione di sminamento", ha proseguito. Sul posto le forze di sicurezza avrebbero tra l'altro rinvenuto una bombola di gas, proiettili e armi. Gli inquirenti non hanno dubbi: è terrorismo.