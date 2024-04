Salgono a 13 i morti nel raid russo sulla città ucraina di Chernihiv, dove 3 missili hanno colpito un edificio di 8 piani nel centro città. Le autorità ucraino riportano di almeno 61 sono i feriti, tra cui due bambini. Chernihiv si trova a circa 150 chilometri a nord della capitale, Kiev, vicino al confine con la Russia e la Bielorussia, e ha una popolazione di circa 250.000 abitanti. Fu una delle città più colpite all’inizio dell’invasione e per questo sembra di essere tornati alla primavera di due anni fa.

«Chernihiv. Continuano le operazioni di soccorso dopo un attacco missilistico russo. Le persone sono intrappolate sotto le macerie. Al momento, 10 persone risultano morte e 20 ferite. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici. Purtroppo, il bilancio delle vittime potrebbe salire – aveva scritto su Telegram in mattinata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – Questo non sarebbe successo se l'Ucraina avesse ricevuto sufficienti attrezzature di difesa aerea e se la determinazione del mondo a contrastare il terrore russo fosse stata sufficiente. Il sostegno conta».

Proprio in queste ore i leader dei 27 paesi Ue sono riuniti a Bruxelles. «Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di fornire urgentemente una difesa aerea all'Ucraina e di accelerare e intensificare la fornitura di tutta l'assistenza militare necessaria, comprese le munizioni di artiglieria e i missili», si legge in una bozza.

Intanto, secondo il canale Telegram Crimean wind, nell'attacco notturno all'aeroporto militare russo di Dzhankoy, in Crimea, «circa 30 militari russi sono stati uccisi e circa 80 sono stati feriti. A causa della mancanza di posti sufficienti nell'ospedale di Dzhankoy, i feriti vengono trasportati con elicotteri a Sebastopoli». Unian riporta informazioni secondo cui il deposito di missili Zircon e S-300 dentro l'aeroporto è stato distrutto. L'aeroporto militare è un hub logistico attraverso cui vengono rifornite le truppe russe nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Novità anche sul fronte dei bambini rapiti da Mosca.

«In collaborazione con i colleghi tedeschi, le forze dell'ordine ucraine sono riuscite a localizzare 161 bambini ucraini rapiti dalla Russia sul territorio della Germania», ha detto il capo della polizia nazionale ucraina, Ivan Vyhivskyi, durante un incontro a Berlino con il presidente dell'Ufficio federale della polizia criminale tedesca, Holger Muench, come riporta Ukrinform. «Grazie alla nostra collaborazione con le forze dell'ordine tedesche nel documentare i crimini di guerra della Federazione Russa, in particolare la deportazione e il trasferimento forzato di bambini ucraini, abbiamo stabilito dove si trovano in Germania 161 bambini ucraini che erano ricercati come sfollati forzati nei territori temporaneamente occupati o deportati in Russia e Bielorussia», ha dichiarato Vyhivskyi.