I siti internet del ministero degli Esteri e dell'aeroporto di Linate e Malpensa risultano irraggiungibili e quello dello scalo di Malpensa sembra funzionare a singhiozzo. Al momento le pagine internet dei due scali e quello del ministero degli Esteri risultano non raggiungibili agli utenti e a ogni tentativo di aprire i siti web appare la scritta “La pagina non funziona”. Sull'operatività dei voli dei due scali lombardi non ci sarebbero conseguenze ei disagi, al momento, sembrerebbero riguardare chi vuole controllare i voli in arrivo e in partenza.

Un gruppo di hacker filorussi , NoName057(16), in un post su Telegram ha rivendicato dicendo di avere attaccato diversi siti, fra cui quelli dei due aeroporti milanesi e della Farnesina. “I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica”, si legge nel post. Nel messaggio su Telegram, il gruppo di hacker rivendica di aver preso di mira anche altri siti web italiani: quelli di Siena Mobilità, di Gtt Autolinee Torino e Federtrasporto. L'attacco informatico sarebbe di tipo Ddos, ovvero “interruzione distribuita del servizio”, che consiste nel sovraccaricare di richieste un sito fino a mandarlo in tilt.