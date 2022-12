PHOTO



Torna il terrore a New York, un uomo americano di origine uzbeka è piombato con un furgone sulla pista ciclabile di Manhattan, a due passi dal World Trade Center e a poche ore dall'inizio dei festeggiamenti giorno di Halloween. Il bilancio è di almeno 8 morti accertati e 15 feriti. Le autorità parlano di terrorismo e l'attentatore dovrebbe essere il 29enne uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov, residente a Tampa in Florida. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato "Allahu Akbar" e sarebbe ricoverato in un ospedale tenuto segreto ferito all'addome dagli agenti che lo hanno neutralizzato e arrestato. Il sindaco di New York Bill De Blasio ha invitato ad essere "vigili", ricordando l'imminente notte di Halloween festeggiata in vari modi in tutti gli Usa. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha detto che "New York è un obiettivo per tutti coloro che sono contro la libertà e la democrazia". "Andremo avanti più forti di prima - ha aggiunto - se decidiamo di cambiare qualcosa nella nostre vite vuol dire che loro vincono e noi perdiamo". L'attentato di New York è solo l'ultimo attacco di questo tipo negli ultimi anni. Questi i più recenti rivendicati da Isis Il 14 luglio 2016, giorno della festa nazionale francese per la presa della Bastiglia, un membro di Isis, il tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhel, alla guida di un grande camion noleggiato inizia a falciare i turisti assiepati per assistere ai fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais. Prima di essere eliminato riesce ad uccidere 86 persone, tra cui 6 italiani, e feritren oltre 300. Il 19 dicembre a Berlino il tunisino Anis Amri, ruba un camion e uccide l'autista polacco. Alla guida del mezzo si scaglia contro la foglia ad un mercatino di Natale a Berlino sulla Breitscheidplatz, uccidendo 12 persone, tra cui un'italiana, e ferendone 56. Amri viene ucciso da una pattuglia della polizia italiana tre giorni dopo a Sesto San Giovanni, alla periferia di Milano. Il 22 marzo a Londra il 52enne, Khalid Masood, sale sul marciapiede del Westminster Bridge ed investe i passanti come birilli con la sua auto per poi schiantarsi sul cancello del Parlamento, scendere ed uccidere con una coltellata alla testa un agente disarmato, prima di essere eliminato. Il 7 aprile a Stoccolma in Svezia un uomo alla guida di un camion entra nell'area pedonale di Drottninggattan, uccidendo 5 persone. Il killer, un richiedente asilo uzbeko, Rakhmat Akilov, 39 anni, è stato arrestato. Il 3 giugno: a Londra tre terroristi a bordo di un furgone si gettano sul marciapiede del London Bridge e poi scendono e scappano verso il vicino Borough Market. Alla fine si contano 8 vittime e 48 feriti. Il 17 agosto a Barcellona in Spagna un furgone bianco si getta sulla folla sulle Ramblas ed uccide 13 persone e ne ferisce 130. Alla guida il marocchino 22enee Younes Abouyaaqoub. Quest'ultimo, ucciso il 21 agosto dopo giorni di caccia vicino a Barcellona, faceva parte di una cellula di marocchini in Catalogna.