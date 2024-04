Arrestato in Polonia un cittadino polacco sospettato di lavorare con la Russia ad un complotto per assassinare Volodymyr Zelensky. L'uomo, che viene indicato come Pawel K, è stato arrestato nell'ambito di un'operazione congiunta delle agenzie di sicurezza ucraine e polacche, secondo quanto ha reso noto oggi il Servizio di Sicurezza ucraino, Sbu, citato dal Kyiv Independent.

Di sua iniziativa, l'uomo intendeva spiare la sicurezza dell'aeroporto di Rzeszow, con l'intenzione di aiutare l'intelligence russa a pianificare l'assassinio del presidente ucraino durante una sua visita in Polonia. Gli inquirenti non hanno specificato se Mosca abbia effettivamente ricevuto l'offerta di collaborazione dell'uomo o se abbia dato una risposta. È stato il servizio di sicurezza ucraino a passare alla procura generale di Varsavia le informazioni riguardo al sospetto, portando così al suo arresto.