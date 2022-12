PHOTO



Guai per il cantante Marco Carta che è stato arrestato per furto aggravato alla Rinascente di piazza Duomo a Milano insieme a una donna di 53 anni. Marco Carta è accusato di aver rubato 6 magliette per un valore di 1200 euro. Ieri sera, verso le 20.35, è stato un addetto all'accoglienza del magazzino a dare l'allarme alla polizia locale. Sono stati fermati perchè, pur avendo tolto l'antitaccheggio, non avevano staccato la targhetta flessibile che ha suonato all'uscita. Per i due è stata prevista la custodia presso il proprio domicilio, e oggi andranno in direttissima.