Dopo gli omaggi delle cariche istituzionali, per primo quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la camera ardente allestita nella sala Nassiriya del Senato è stata aperta al pubblico. Ed è già lunga la fila in corso Rinascimento dei cittadini in attesa di rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano. Sono alcune decine le persone in attesa di entrare a Palazzo Madama, ordinate dietro le transenne che costeggiano il marciapiede. Nella sala dove è esposta la salma dei presidente emerito Giorgio Napolitano continuano ad arrivare anche parlamentari e ex cariche dello Stato.

All'interno della camera ardente i familiari di Napolitano: la moglie Clio, i due figli Giulio e Giovanni, i nipoti. Nella sala Nassiriya le corone delle massime istituzioni della Repubblica, mentre all'esterno, nel cortile interno a palazzo Madama, antistante la sala Nassiriya, sono ben visibili le corone del Partito democratico e del Comune di Roma, nel mezzo il gonfalone del comune di Napoli, il comune di nascita di Napolitano.

La mattina è iniziata con l’omaggio del Capo dello Stato Mattarella, accolto a Palazzo Madama dal presidente dle Senato Ignazio La Russa. Poi tutte le più importanti cariche istituzionali: dalla premier Giorgia Meloni al presidente della Camera Lorenzo Fontana, oltre agli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti. Tra i primi a renderere omaggio a Napolitano, Gianfranco Fini, Enrico Letta e Paolo Gentiloni. Oltre ai leader dell’opposizione Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Martedì si terranno i funerali di Stato.