La nave rompighiaccio italiana Laura Bassi ha raggiunto il punto più a sud mai raggiunto dell'Antartide. Baia della Balene, 78° 44.280’ S: le coordinate del punto da poco toccato dalla N/R Laura Bassi, il più meridionale mai raggiunto nel Mare di Ross in Antartide e in generale del punto più a sud mai raggiunto da una nave.

La rompighiaccio, impegnata nel corso della campagna oceanografica della 38° Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), ha cosi battuto un record mondiale assoluto. L'area fino ad oggi ancora inesplorata è stata raggiunta per effettuare i campionamenti previsti nell’ambito del progetto “Bioclever” (Biophysical coupling structuring the larval and juvenile fish community of the Ross Sea continental shelf: a multidisciplinary approach) coordinato dall’Istituto di scienze polari (Cnr-Isp) del Consiglio nazionale delle ricerche, grazie anche alla collaborazione dell’osservatorio marino MORSea (Università Parthenope).

I primi risultati dello studio dei parametri fisici dell’acqua marina hanno evidenziato la presenza di acqua particolarmente fredda e si confermano di grande importanza per lo studio della dinamica delle correnti nel Mare di Ross. Inoltre, una prima analisi del materiale prelevato ha evidenziato un’elevata densità di stadi larvali e giovanili di specie ittiche, evidenziando la presenza di alcune varietà raramente osservate nel Mare di Ross e di una grande quantità di alghe unicellulari che denotano un’elevata produzione primaria e incoraggiano ulteriori ricerche.