Sono almeno due le persone che hanno perso la vita e 25 quelle che sono rimaste ferite, di cui 15 in modo grave, dopo che un'auto si è lanciata sulla folla nel centro di Mannheim, lungo la via dello shopping Planken, nel sudovest della Germania. Lo riporta la Bild citando fonti della sicurezza locale.

I feriti sono due adulti e un bambino che sono stati classificati come pazienti di estrema urgenza medica e stanno ricevendo cure mediche intensive. Con circa 320.000 abitanti, Mannheim è la seconda città più grande del Baden-Württemberg. Il cosiddetto mercato di carnevale con giostre e bancarelle avrebbe dovuto svolgersi nel centro della città fino a martedì. La sfilata di carnevale ha avuto luogo già domenica.

Lo scorso 31 maggio sempre a Mannheim era avvenuto un terribile attacco con coltello. Un afhgano residente in Germania ha ucciso un agente di polizia e ferito gravemente altre cinque persone. Nelle ultime settimane si sono verificati attacchi in cui i veicoli si sono lanciati contro la folla in Germania. A dicembre, sei persone sono state uccise a Magdeburgo quando un saudita ha travolto le persone durante il mercatino di Natale. A metà febbraio, un uomo ha investito con la sua auto un gruppo di dimostranti a Monaco di Baviera. Una giovane donna e un bambino sono rimasti uccisi.