La visita del vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, in Groenlandia ha innescato nuove tensioni con la Danimarca. Durante la sua visita alla base militare americana di Pituffik, situata nella parte nord-occidentale dell'isola, Vance ha criticato la Danimarca per la sua gestione della sicurezza nell'Artico, suggerendo che la Groenlandia sarebbe «meglio sotto l'ombrello di sicurezza degli Stati Uniti». Ha inoltre accusato la Danimarca di non aver fatto abbastanza per garantire la difesa del territorio e ha affermato che la Groenlandia, con la sua crescente indipendenza, potrebbe scegliere di allearsi con Washington.

Le dichiarazioni di Vance sono state prontamente respinte dal ministro danese degli Esteri, Lars Lokke Rasmussen, che ha accusato gli Stati Uniti di mancare di rispetto nei confronti della Danimarca. Rasmussen ha sottolineato che pur riconoscendo la necessità di una maggiore presenza militare in Groenlandia, il tono delle critiche americane non è accettabile. Ha inoltre ricordato la storica cooperazione tra Danimarca e Stati Uniti nel contesto della NATO e ha invitato a discutere in modo più costruttivo le questioni di sicurezza.

Vance parla ai militari americani presenti in Groenlandia (APN)

Il conflitto verbale tra le due potenze arriva in un periodo di crescente attenzione internazionale sull'Artico, con Russia e Cina che hanno intensificato il loro interesse per la regione. Vance ha sottolineato che la Groenlandia potrebbe essere un punto strategico cruciale, non solo per gli Stati Uniti ma per la sicurezza globale, e che le relazioni tra Danimarca e Stati Uniti sono state danneggiate dalla posizione della Danimarca sulla sicurezza in questa regione.