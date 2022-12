PHOTO



Emergenza Covid 19 nel carcere di Verona. Vi sarebbero circa trenta detenuti e circa venti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria risultati positivi al tampone. Raggiunto da Il Dubbio, la notizia del focolaio viene confermata da Gennarino De Fazio, il leader della UIlpa polizia penitenziaria. Ma non solo, il rappresentante sindacale denuncia che, sempre in relazione al penitenziario veronese, è stato riferito nelle scorse settimane dell’emanazione di inviti – verbali, ma in occasioni formali quali le conferenze di servizio – rivolti dalla Direzione al personale con intento dissuasorio all’utilizzo delle mascherine. Come se non bastasse, il sindacalista ha appreso che nei giorni passati i detenuti nuovi giunti sarebbero stati sottoposti a triage e tenuti in osservazione per soli tre giorni, a seguito dei quali in assenza di sintomatologia specifica sarebbero stati associati ai reparti detentivi in comune senza particolari, ulteriori, precauzioni. Di tutto questo Gennarino De Fazio ne chiede contezza tramite una nota urgente indirizzata al Dap, al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, al ministro della salute Roberto Speranza e ovviamente alla direzione del carcere veronese. Non solo ha chiesto di sapere l’esatto numero dei contagiati, ma anche quale protocollo operativo e sanitario si sta adottando e si intende attuare anche per salvaguardare compiutamente dai rischi di contagio il personale dipendente e, soprattutto, quello del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nella sezione detentiva nella quale sarebbero allocati i circa trenta detenuti affetti da Covid-19. Nel frattempo, come anticipato in esclusiva da Il Dubbio, per la prima volta il governo italiano dovrà rendere conto – entro le 10 di martedì prossimo - alla Corte europea di Strasburgo di come sta gestendo l’emergenza Covid 19 nelle carceri italiane.La questione è seria, i numeri del contagio all’interno delle carceri sono in continua ascesa. Se confermati il numero dei contagi di oggi, tra personale e detenuti, i numeri totali hanno fatto notevole balzo in avanti. Proprio mentre nel mondo libero i numeri stanno finalmente decrementando. --