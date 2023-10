Dopo il Louvre, Versailles. La reggia alle porte della capitale francese viene evacuata in questi minuti a causa di un allarme bomba arrivato con un messaggio anonimo al sito moncomissariat.fr. Lo scrive Le Figaro.

Anche il Louvre è stato evacuato dopo aver ricevuto messaggi di allarme bomba. Il museo più visitato di Francia resta chiuso oggi per motivi di sicurezza, dopo l’attentato in una scuola di Arras, nel nord del Paese, dove è rimasto ucciso un insegnante.

"Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori", ha detto un portavoce del museo. "Abbiamo scelto, nell'attuale contesto nazionale di emergenza, di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali", ha aggiunto.

La Francia è entrata venerdì sera in allerta "attacco d'emergenza", il livello più alto del sistema Vigipirate, dopo l'assassinio di un insegnante, Dominique Bernard, pugnalato a morte da un giovane registrato davanti a una scuola media ad Arras. Un atto definito "terrorismo islamico" dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L'Eliseo ha quindi annunciato il dispiegamento di 7.000 soldati nel territorio. Questi soldati "saranno schierati da lunedi' sera e fino a nuovo avviso", ha precisato la presidenza della Repubblica, in un contesto segnato dai timori di importazione in Francia del conflitto tra Hamas e Israele.