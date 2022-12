La portavoce illustra le conseguenze per l'economia italiana , ponendo l'accento sugli "ostacoli per l'enorme numero di russi in visita" nel nostro paese

«Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell'economia italiana dagli idrocarburi russi. E' chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli italiani a soffrirne». Scrive così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. La portavoce illustra le conseguenze per l'economia italiana , ponendo l'accento sugli «ostacoli per l'enorme numero di russi in visita» nel nostro paese. «E quando la laboriosa economia italiana crollerà, gli Yankees la compreranno a buon mercato. Come è sempre stato. E non dovresti contare sugli investitori cinesi: dopo gli insulti inflitti dall'Occidente, Pechino non pagherà i conti degli altri» conclude la Zakharova.