Una vittoria della piazza che da quasi due mesi chiedeva la sua deposizione ma anche una decisione ricca d’incognite che apre una nuova incerta fase politica per l’Algeria. Il Consiglio costituzionale dell’si è infatti riunito ieri d’urgenza dopo le dichiarazioni del capo di Stato maggiore e viceministro della Difesa, Ahmed Gaid Salah, che ha invocato l’applicazione dell’articolo 102 della costituzione per rimuovere il capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika per infermità mentale. Troppo anziano, ma soprattutto troppo malato e quindi «incapace» di svolgere la sua funzione..

Durante una visita a Ouargla, Gaid Salah ha dichiarato che è «imperativo adottare una soluzione per uscire dalla crisi, che soddisfi le legittime richieste del popolo algerino, e che garantisca il rispetto delle disposizioni della Costituzione e il mantenimento della sovranità dello Stato». «Una soluzione in grado di raggiungere un consenso di tutte le visioni e di ottenere l’unanimità di tutte le parti, vale a dire la soluzione stabilita dalla Costituzione, nel suo articolo 102» ha aggiunto.

Il Consiglio costituzionale ha quindi accertato che il presidente della Repubblica si trova nell’impossibilità totale di adempiere alle sue funzioni «a causa di una malattia grave e duratura», così ora il Parlamento può dichiarare, con la maggioranza dei due terzi dei membri, lo stato di infermità del presidente della Repubblica, e affidare la carica di capo dello Stato ad interim, per un periodo massimo di 45 giorni, al presidente del Consiglio della Nazione, ossia la camera alta del Paese nordafricano. Se lo stato d’infermità dovesse continuare, il presidente del Consiglio della Nazione assume la carica di capo dello Stato per un periodo massimo aggiuntivo di 90 giorni, durante il quale devono essere organizzate nuove elezioni.

Bouteflika è in carica dal 1999 ma è apparso raramente in pubblico da quando ha avuto un ictus nel 2013. Domenica 10 marzo è rientrato in Algeria dopo aver trascorso due settimane presso l’ospedale universitario di Ginevra, in Svizzera. Secondo il quotidiano elvetico Tribune de Genève, richiede cure costanti ed è affetto da problemi neurologici, respiratori e anche da afasia, la perdita parziale del linguaggio. Il nuovo capo dello Stato ad interim sarà il presidente del Senato Abdelkader Bensalah, per un periodo massimo di novanta giorni.