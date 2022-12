Un nuovo ambulatorio di alta specializzazione per le malattie neuromuscolari (Sla) e per le distrofie muscolari (Sma) sarà inaugurato oggi alle ore 17 al centro clinico NeMo, presso il Policlinico Gemelli di Roma. È un nuovo esempio di sinergia con l’obiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari a favore della comunità che ha visto il Rotary collaborare con la Fondazione Serena Onlus per la realizzazione del nuovo Ambulatorio multidisciplinare del Centro Clinico Nemo di Roma che sorge presso il Policlinico “Agostino Gemelli”.

Il Centro Clinico NeMO (NeuroMuscolar Omnicentre) di Roma, il cui direttore clinico dell’area Adulti è il professor Mario Sabatelli, è uno dei quattro centri in Italia del Centro Clinico NeMO ad alta specializzazione, pensato per rispondere alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le distrofie muscolari e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). Si tratta di patologie altamente invalidanti con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali, per le quali, purtroppo, al momento non c’è possibilità di guarigione e che interessano attualmente circa 40.000 persone in tutto il Paese.

I Club Rotary hanno contribuito ad allestire il nuovo ambulatorio multidisciplinare, dedicato ai problemi respiratori dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari, con strumentazioni avanzate per la valutazione e il supporto della funzione respiratoria, realizzando uno spazio in cui lavoreranno in maniera dedicata uno pneumologo e un fisioterapista respiratorio, oltre che un neurologo e uno psicologo. La peculiarità dell’ambulatorio è effettuare una diagnosi tempestiva dei disturbi respiratori e garantire un adeguato monitoraggio della loro evoluzione. Ciò riduce gli accessi del paziente in Pronto Soccorso in situazioni critiche e anche il numero di ricoveri, migliorando così la sua qualità di vita e sopravvivenza.

Il Rotary è un’organizzazione internazionale non profit, costituita da uomini e donne provenienti da ogni settore della vita sociale, economica, professio­nale e culturale, che lavorano fianco a fianco per realizzare progetti umani­tari e di assistenza alle comunità. L’organizzazione conta attualmente circa 1.200.000 soci raggruppati in 32.554 Club presenti in 169 diversi Paesi del mondo. I 762 Club italiani sono raggruppati in 13 Distretti che comples­sivamente contano circa 43.000 soci effettivi.

La realizzazione del nuovo spazio è stata resa possibile dall'attivazione del Progetto a Sovvenzione Globale del Rotary International, avviato dal Rotary Club Roma Est e dal Rotary Club San Marino, ai quali si sono affiancati i Rotary di Roma e del Lazio: Roma Appia Antica, Roma Capitale, Roma Cassia, Roma Nord, Roma Nord Ovest, Roma, Roma Sud, Guidonia Montecelio, Latina Monti Lepini e i Rotaract Roma Est, Roma Eur e l’Interact Roma Est.