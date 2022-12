PHOTO



E' un cittadino tedesco di 27 anni con precedenti penali l'aggressore che stamane ha ucciso un cinquantenne e ne ha ferito altri tre, aggredendoli con un coltello, nella stazione di Grafing, in Baviera, al grido -sembra- di 'Allah Akbar', Allah è grande. L'aggressore, arrestato dopo l'attacco, "ha fatto dichiarazioni sul luogo dei fatti che fanno ipotizzare una motivazione politica, apparentemente islamista", scrive la procura in un comunicato. La vittima è un uomo di 50 anni, che è stato ferito gravemente ed è deceduto poco dopo in ospedale. Gli altri tre feriti -di 58, 43 e 55 anni- si trovano ricoverati in diversi ospedali della regione.