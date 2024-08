Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sven-Goran Eriksson, venuto a mancare all'età di 76 anni. La notizia, riportata dalla BBC, ha commosso tifosi e colleghi, ricordando il lungo percorso di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio internazionale.

Sven-Goran Eriksson ha legato il suo nome all'Italia, dove ha allenato squadre di grande prestigio come Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Con quest'ultima, nel 2000, ha conquistato uno storico Scudetto, entrando nel cuore dei tifosi biancocelesti. «Eriksson ha portato la Lazio sul tetto d’Italia, un'impresa che rimarrà per sempre nei nostri cuori» dichiarano i tifosi laziali sui social, testimoniando il grande affetto verso l'allenatore svedese.

Eriksson ha inoltre segnato la storia del calcio britannico come primo tecnico non britannico alla guida della Nazionale inglese. Sotto la sua guida, l'Inghilterra ha raggiunto i quarti di finale in tre tornei di grande importanza tra il 2001 e il 2006. La sua professionalità e il suo stile di gioco hanno ispirato una generazione di calciatori e allenatori.

La lotta contro il cancro

A gennaio, Eriksson aveva annunciato pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, confessando di avere «al massimo un anno di vita». L'ex allenatore aveva rivelato la sua diagnosi in un'intervista toccante alla radio svedese P1, dove aveva raccontato di essere svenuto mentre faceva una corsa, scoprendo così la malattia. «Eriksson ha affrontato la malattia con dignità e coraggio, senza mai perdere la passione per il calcio» si legge in un comunicato.

Le parole della famiglia

La famiglia di Sven-Goran Eriksson ha richiesto rispetto per il loro desiderio di vivere questo momento di dolore in privato. «Dopo una lunga malattia, Sven è scomparso questa mattina a casa, circondato dai suoi cari» hanno comunicato i familiari ai media britannici. Per chi desidera lasciare un messaggio di cordoglio, è possibile farlo sul sito ufficiale dedicato al grande allenatore.