Un uomo californiano che ha trascorso 33 anni in prigione per tentato omicidio è stato dichiarato innocente. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles si è scusato giovedì per l'errata condanna e detenzione di Daniel Saldana. Saldana, che oggi ha 55 anni, ha dichiarato in una conferenza stampa di essere grato di essere stato liberato. Saldana era stato condannato nel 1990 perché accusato di far parte di un gruppo di aggressori che aveva aperto il fuoco su un'auto piena di studenti delle scuole superiori a Baldwin Park, a est di Los Angeles. Due adolescenti rimasero feriti.

L'ufficio del procuratore distrettuale ha iniziato a indagare dopo aver appreso a febbraio che un altro uomo condannato per quell'episodio aveva detto a una commissione per la libertà vigilata che Saldana non era sulla scena del crimine.