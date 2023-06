Era ricercato dal 1984 l'uomo arrestato in California, per l'omicidio di Cynthia Ruth Wood di Bradenton, in Florida, 33 anni. Le autorità hanno arrestato Donald Santini, oggi 65enne, rinchiuso ora nel carcere di San Diego. L'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough ha riferito che l'uomo è stato incarcerato a San Diego, in California. Le autorità della Florida hanno chiesto l'arresto di Santini dal giugno 1984, quando un mandato lo legò alla morte per strangolamento della 33enne.

L'ufficio dello sceriffo ha reso noto che gli investigatori erano diretti in California per interrogare Santini, che ora ha 65 anni. Stando ai registri della prigione della contea di San Diego dicono, Santini è detenuto come latitante e ha un'udienza in tribunale venerdì. Nessun avvocato per lui è elencato nei registri online.