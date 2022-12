ROHANI PRONTO A RIENTRARE NEL 5+ 1

L’Iran tornerà nell’accordo sul programma nucleare di Teheran raggiunto nel luglio del 2015 con i 5 + 1 se lo faranno gli Usa guidati da Joe Biden. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani nel corso di una conferenza stampa trasmessa in tv, spiegando che «non appena gli Stati Uniti rientreranno nell’accordo faremo lo stesso anche noi.

Trump e alcune altre persone che nutrono rancore nei confronti dell’Iran vogliono cancellare l’accordo, ma noi non lo abbiamo permesso e continueremo a impedirlo», ha detto Rohani, spiegando che il ritorno nell’accordo potrebbe significare la fine delle sanzioni contro la Repubblica e quindi della crisi economica che affligge il Paese. «Non dovremmo permettere che questioni secondarie non necessarie come i litigi interni ci portino a perdere di vista questo obiettivo principale».