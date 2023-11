Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen ha detto al segretario di Stato americano Antony Blinken a Ramallah che ci deve essere un «cessate-il-fuoco immediato» a Gaza affinché gli aiuti umanitari possono entrare nella Striscia: lo ha riferito all'agenzia Reuters il suo portavoce Nabil Abu Rudeineh. Gli Stati Uniti finora hanno resistito alle richieste di un cessate il fuoco, perché sostengono che darebbe ad Hamas il tempo di riorganizzarsi.

A Ramallah, secondo Al Jazeera, sono in corso piccole proteste contro la visita di Blinken. Secondo i manifestanti, che hanno protestato contro le atrocità commesse a Gaza, gli Stati Uniti sono parte dell'aggressione.

«Blinken sta attualmente agendo contro la maggioranza del pubblico statunitense e contro gli interessi degli Stati Uniti – ha detto ad AJ Fadi Quran, direttore delle campagne di Avaaz a Ramallah -. Quindi la continua pressione pubblica costringerà gli Stati Uniti a decidere di essere complici dello sterminio di massa dei palestinesi o a costringere Israele a ricorrere ad un cessate il fuoco».

Secondo quanto riporta Haaretz, Blinken ha respinto le richieste di cessate il fuoco avanzate sabato da funzionari arabi, dopo aver fatto appello, senza successo, a Israele per pause più limitate nei combattimenti il ​​giorno prima. Oltre a cercare di garantire che il conflitto non si estenda nella regione, Blinken sta cercando di avviare discussioni su come Gaza potrebbe essere governata dopo la completa distruzione di Hamas che Israele afferma essere il suo obiettivo.

I due si sono incontrati per circa un'ora ma non sono poi apparsi davanti ai media. Il segretario di Stato ha detto che gli Stati Uniti si sono impegnati a portare aiuti a Gaza e a ripristinare i servizi essenziali lì, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in una lettura dell'incontro. «Il Segretario ha anche espresso l'impegno degli Stati Uniti a lavorare per la realizzazione delle legittime aspirazioni dei palestinesi per la creazione di uno Stato palestinese», ha detto Miller.

Blinken ha suggerito che una «Autorità Palestinese efficace e rivitalizzata» avrebbe più senso per gestire la Striscia, ma ha ammesso che altri paesi e agenzie internazionali probabilmente giocheranno un ruolo nella sicurezza e nella governance nel frattempo.

L’Autorità Palestinese di Abbas, che esercita un autogoverno limitato nella Cisgiordania occupata da Israele, ha visto la sua popolarità avvizzire tra le accuse di corruzione, incompetenza e accordi di cooperazione in materia di sicurezza ampiamente odiati con Israele. Non è chiaro chi succederà all'anziano e malato Abbas, 87 anni, convinto oppositore di Hamas.