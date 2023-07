Gli incendi a Rodi, in Grecia, sono “fuori controllo”, lo riferiscono le autorità. Sono oltre 30mila persone sono state evacuate dall’isola. "Questa è la più grande evacuazione antincendio mai effettuata in Grecia", ha riferito Konstantia Dimoglidou, portavoce della polizia greca, sottolineando che fortunatamente "tutto è andato liscio. Tutti, soprattutto i turisti, hanno seguito ciò che avevamo ordinato". La polizia locale riferisce di aver evacuato le persone, alcuni via terra e altri via mare, da 12 villaggi e diversi hotel, senza vittime; sei le persone brevemente ricoverate in ospedale per problemi respiratori. Gli incendi continuano a bruciare l’isola per il sesto giorno di fila; i roghi divampano su tre fronti. Le temperature dovrebbero raggiungere oggi i 43 gradi ad Atene e i 45 gradi nelle aree interne della Grecia centrale.

L’Unità di crisi della Farnesina sta monitorando con l’ambasciata italiana ad Atene e le autorità locali la situazione relativa agli incendi in corso a Rodi e in altre isole greche. Lo si legge in un Tweet dove vengono forniti recapiti da contattare per assistenza o segnalazioni.

Circa 2.000 persone, tra cui turisti, sono stati tratti in salvo via mare, ha dichiarato sabato sera il portavoce dei vigili del fuoco Yannis Artopios. Ha aggiunto che gli hotel e le case in affitto evacuati «rappresentano meno del 10% delle strutture turistiche dell’isola». Ha aggiunto che tutti i visitatori sono stati trasferiti senza incidenti. Tre navi della Guardia Costiera, una scialuppa dell’esercito, un’imbarcazione gonfiabile delle forze speciali e 30 barche a vela private hanno contribuito all’evacuazione. La compagnia di navigazione privata Blue Star ha offerto una delle sue navi per ospitare alcuni degli sfollati, ha dichiarato Artopios. «È stato fatto il possibile per accogliere tutti coloro che avevano bisogno di essere portati via dalle zone colpite», ha aggiunto. Nei giorni precedenti, l’incendio era limitato al centro montuoso dell’isola, ma grazie ai venti, alle temperature molto alte e alle condizioni di siccità, si è diffuso sabato verso la costa sul lato centro-orientale dell’isola. I media locali hanno riferito che le fiamme hanno raggiunto tre alberghi, i cui clienti sono già stati trasferiti. All’inizio di sabato, Artopios aveva detto che ai residenti di quattro località erano stati inviati messaggi SMS di evacuazione: in due località era stato detto di spostarsi verso nord-est e, in altre due, verso sud-ovest. In queste prime due località, l’intensità dell’incendio era diminuita, ha dichiarato in seguito. Artopios ha detto che più di 200 vigili del fuoco e 40 autopompe stavano operando sul terreno, assistiti da tre aerei e cinque elicotteri. La forza comprende 31 vigili del fuoco provenienti dalla Slovacchia, con cinque autopompe.