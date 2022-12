Si conclude oggi il diario della Carovana per la Giustizia che ci ha accompagnati dal 29 luglio. Domani i militanti e i dirigenti del Partito Radicale, impegnati fino ad oggi in Sicilia per tentare di porre al centro dell’agenda della politica e dell’attenzione mediatica temi che in questo nostro Paese sono assolutamente clandestini - dalla separazione delle carriere dei magistrati al 41- bis, dall’ergastolo ostativo alla riforma dell’ordinamento penitenziario, dal Giusto processo alle condizioni di detenzione all’interno degli istituti di pena - salperanno da Palermo e faranno ritorno a Roma, dando a tutti appuntamento a martedì 15 agosto alle 11 al carcere di Regina Coeli per una conferenza stampa. All’incontro con i giornalisti seguirà la visita nell’istituto di pena, capeggiata da Rita Bernardini. Intanto ieri nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto vi è stata l’ultima raccolta firme per la proposta di legge promossa dall’Unione delle Camere Penali: 57 le sottoscrizioni raccolte.