Il rapporto cibo e social per Matteo Salvini è sempre stato una parte importante delle sue strategie di propaganda. Il leader leghista è stato protagonista di moltissime foto nelle quali o mangiava per incrementare il suo atteggiamento “friendly” con gli elettori e seguaci di Istagram, Facebook, Twitter, oppure per valorizzare il suo amore per le cucine regionali a seconda dell'elezione locale con la quale si è confrontato. Non ha fatto eccezione l'Emilia e così ecco una pioggia di immagini nelle quali Salvini coccolava forme di parmigiano, le accarezzava, le baciava. Ma che succede in tempi di coronavirus? Il 31 gennaio si è scagliato contro il governo accusandolo di inadempienza nei controlli: ““Fatemi capire. I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia, fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma” aveva scritto raccogliendo non poche critiche. Ora però la giravolta, ed ecco che su twitter è apparsa una foto in grande rilievo dove il capo del Carroccio augura buon appettito mostrandosi sorridente davanti a diversi piatti da ristorante cinese. Strategia anche questa? Una correzione di tiro dopo lo scivolone di qualche giorno fa? Si vedrà, intanto però i suoi seguaci non sembrano averla presa bene. Nei commenti sono in molti quelli che lo hanno criticato per questa scelta. Tanto più che Salvini aveva invitato a consumare solo pasti italiani. Anche il sovranismo è diventato vittima del virus.