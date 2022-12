È LA PRIMA DONNA ELETTA DALLA CASSAZIONE

«Le più vive congratulazioni, a nome di tutto il Consiglio nazionale forense, alla neo giudice costituzionale, Maria Rosaria San Giorgio, prima donna eletta dalla Corte di Cassazione, con i migliori auguri per un proficuo e sereno lavoro». A dirlo è la presidente facente funzioni del Cnf, Maria Masi, in occasione del giuramento di San Giorgio al Quirinale dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio alla presenza della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Camera, Roberto Fico, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Presenti anche il presidente facente funzioni della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, i giudici costituzionali in carica, i giudici emeriti della stessa Corte e altre autorità dello Stato.

La neo giudice della Consulta, eletta il 16 dicembre dalle toghe della Suprema Corte, prenderà parte oggi all’elezione del nuovo presidente della Corte Costituzionale, con Giancarlo Coraggio come favorito.

Ad esprimere «particolare orgoglio» nel prendere atto che «per la prima volta una consigliera di Cassazione entra alla Consulta», è la consigliera togata del Csm Concetta Grillo, relatrice della pratica per il collocamento fuori ruolo di San Giorgio, già presidente di sezione della Suprema Corte ed ex togata di Unicost al Csm. «Mi piace ricordarlo sempre aggiunge Grillo - dopo che 60 anni fa il varco alle donne in magistratura è stato aperto da Rosanna Oliva».

I migliori auguri di buon lavoro alla neo eletta sono quindi stati espressi durante il plenum, oltre che dal vicepresidente del Csm David Ermini, dal primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio: «Tutti e 4 i candidati erano di altissimo profilo. Per la prima volta ha detto Curzio - la Cassazione ha scelto una donna e lo ha fatto con una votazione largamente partecipata».