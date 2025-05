Riceviamo e pubblichiamo, per la rubrica “Dillo al Dubbio”, da un avvocato che, per motivi di cautela, chiede di omettere la sua firma.

Caro Direttore,

sono trascorsi ormai molti anni da quanto un libro intitolato “Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano” riscosse un notevole successo. Tra gli innumerevoli possibili remake di quel titolo ve ne sarebbe uno, magari di nicchia, che racconta lo stato d’animo di chi si confronta con la Giustizia telematica.

Sia chiaro, nessun passatismo, nessuna nostalgia di carte, file in cancelleria, ma solo banale senso della realtà. Mi accade nell’ambito di un processo tributario di fare un deposito telematico di un atto presso una Corte di Giustizia Tributaria, aggiungo, non esattamente una sede periferica. Ricevo la pec in cui il sistema fornisce il numero della ricevuta e con cui mi viene comunicato che i documenti da me depositati sono stati associati al giudizio che sto patrocinando, tiro un sospiro di sollievo e penso, e anche questa è andata.

Solo un paio di giorni dopo però la sorpresa, scopro che il sistema non ti fa accedere al fascicolo di quella causa perché risulto essere utente non autorizzato, per fortuna delle mie coronarie un mio collega di studio, in tempi velocissimi accede alla consultazione pubblica del fascicolo e mi conferma che il mio deposito è andato a buon fine. A quel punto cerco di contattare l’Ufficio ricezione atti di quella Corte di Giustizia, ma al telefono dopo la voce guida del risponditore automatico, neanche il solco, il silenzio assoluto e un corredo di dubbi esistenziali, sono in linea o no?

Non mi scoraggio contatto il numero verde dedicato al Processo Tributario e chiedo assistenza, mi viene subito fornito un numero di ticket e il giorno dopo vengo ricontatto da un’operatrice assai cortese che mi fornisce un altro numero di ticket stavolta relativo al sollecito del primo ticket. Trascorre qualche giorno e qualche altro ticket, qualche pec e qualche email indirizzata alla Corte di Giustizia Tributaria per segnalare l’anomalia.

Poi di colpo durante l’ormai consueta conversazione con la stessa gentile e carinissima operatrice del numero verde del processo telematico tributario apprendo che il suo ufficio non ha modalità di interagire con le Corti di Giustizia Tributaria. La stessa operatrice mi suggerisce di inviare nuovamente mail e pec alla Corte di Giustizia Tributaria in questione (quella i cui uffici non rispondono al telefono, alle pec e alle mail) con l’aggiunta della richiesta di un contatto per consentire all’operatori del servizio di assistenza di processo telematico di contattare l’Ufficio e così forse risolvere il problema. Pur non essendo una formica anche io nel mio piccolo ho una reazione, magari un picco di pressione e poi uno scoramento.

Direttore la questione è ancora in ballo per cui vorrai capire se ti chiedo di pubblicarmi in forma anonima o magari con lo pseudonimo di Formicone, ma… ecco non credo poter usare il noi dicendo che ne abbiamo le scatole piene, perché bene o male per noi questa roba è lavoro anche se nessuno scenderà mai in piazza per difendere i nostri diritti e la nostra dignità.