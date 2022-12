Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno la maggioranza di Camera e Senato Crolla il centrosinistra, resiste il Movimento 5 Stelle, il Terzo polo non sfonda

Il centrodestra vince le elezioni Politiche e Fratelli d’Italia, come da previsioni, è il primo partito del paese. Giorgia Meloni ha trainato Fd’I oltre il 25 per cento, mentre gli altri partiti maggiori della coalizione, cioè la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi, restano sotto al 10 per cento.

Peggior sconfitta della storia per il centrosinistra, con il Partito democratico di Enrico Letta che galleggia sulla soglia psicologica del 20 per cento e + Europa e Sinistra italiana/ Verdi e di poco sopra al 3 per cento.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte dimezza i voti se paragonati al 2018 ma rimonta rispetto agli ultimi sondaggi e va oltre il 15 per cento.

Al di sotto delle aspettative il risultato del Terzo polo di Azione e Italia viva, che non arriva alla quota del 10 per cento ritenuta necessaria, durante la campagna elettorale, per riportare Mario Draghi a palazzo Chigi.

In termini di seggi, il centrodestra unito ha un maggioranza solida sia alla Camera che al Senato, e sarà quindi in grado di formare un governo nelle prossime settimane. «Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia - ha detto la leader di Fd’I - La situazione in cui versano l’Italia e l’Ue è particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti, un clima sereno e quel rispetto reciproco che è alla base del confronti in qualsiasi sistema democratico». Matteo Salvini ha twittato poco dopo la chiusura dei seggi, descrivendo un «centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato» e spiegando poi che «sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie». Soddisfazione nel quartier generale di Forza Italia, dal quale ha parlato il coordinatore nazionale, Antonio Tajani. «Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo - ha spiegato a risultati ormai acquisiti Siamo soddisfatti, i fatti dimostrano che il centro siamo noi, non ce ne sono altri».

Spostandosi nel centro sinistra è il Pd a dover fare i conti con una sconfitta pesante, poco meno di quella del 2018, quando alla guida del partito c’era Matteo Renzi. Al Nazareno ha parlato Deborah Serracchiani, capogruppo uscente alla Camera, riconoscendo la vittoria della destra. «È una serata triste per il Paese - ha detto l’esponente dem - Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo la seconda forza politica e quindi riteniamo di dover fare un'opposizione importante e responsabile».

Di «giornata non buona per il paese» ha parlato anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, mentre il bilancio di + Europa è in bianco e nero, con Emma Bonino che perde nel collegio di Roma centro al Senato ma la lista che resiste sulla soglia del 3 per cento. A far restare a galla l’opposizione è però il Movimento 5 Stelle. «Il M5S ha compiuto una grande rimonta, siamo la terza forza politica e abbiamo una grande responsabilità ha detto il presidente M5S, Giusepe Conte - Faremo opposizione con coraggio e determinazione ». Del risultato pentastellato ha parlato anche Lorenzo Pregliasco, direttore di Quorum- Youtrend. «Il Movimento 5 Stelle al momento è avanti al Senato in quattro collegi in Campania ed è in testa di un soffio anche a Corigliano- Rossano, Foggia e Palermo - ha scritto su twitter in piena notte - La maggioranza per il centrodestra rimane, ma ben sotto quota 120». E chissà se i grillini avranno fatto battute su Luigi Di Maio, che non entra in Parlamento perché sconfitto nel collegio di Napoli Fuorigrotta dall’ex ministro dell’Ambiente, il pentastellato Sergio Costa.

Altalenante l’umore dei centristi, con Ettore Rosato, presidente di Italia viva, che parla di una vittoria «non del centrodestra ma della destra».

Da sottolineare l’elezione di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che correva c il centrosinistra per il Senato a Firenze, e di Claudio Lotito, presidente della Lazio, eletto per il centrodestra in Molise. Eletto, ovviamente, anche Silvio Berlusconi nel collegio di Monza. Il Cavaliere torna così a palazzo Madama dopo la decadenza da senatore del 2013, e sarà anche il terzo senatore più anziano dopo Giorgio Napolitano e Liliana Segre.

Da segnalare l’affluenza in forte calo rispetto al 2018, quando votarono il 73 per cento degli aventi diritto al voto. Quest’anno ci si è fermati al 63 per cento, con una netta diminuzione al Sud e più moderata al Nord.

I prossimi passi del nuovo Parlamento: il 13 ottobre sono convocate le Camere per la prima seduta della diciannovesima legislatura, ed entro pochi giorni si procederà con l’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato. Poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà con le consultazioni per poi dare l’incarico di formare un nuovo governo, verosimilmente a Giorgia Meloni.