Mercoledì scorso, al termine di una lunga discussione, il plenum ha approvato il parere sulla proposta di riforma del Consiglio superiore della magistratura elaborata dalla commissione Scotti. Il documento finale è stato rimaneggiato rispetto a quello del relatore di Unicost Luca Palamara, base della discussione in Consiglio. Il gruppo di esperti presieduto a dall'ex presidente del Tribunale di Roma Luigi Scotti era stato incaricato dal ministro Andrea Orlando di elaborare una proposta di riforma del Csm. Proposta che, nelle intenzioni del guardasigilli, dovrebbe a questo punto tradursi in un disegno di legge. Aspetti salienti, il criterio di elezione dei componenti togati e la composizione della sezione disciplinare. Il parere è stato approvato con la sola astensione dei laici di centrodestra Elisabetta Alberti Caselati (Fi) e Antonio Leone (Ncd). Ma non meno critica è l'opinione del terzo e ultimo consigliere laico di area moderata, Pierantonio Zanettin.Onorevole Zanettin, alla fine il plenum è riuscito ad approvare un parere più orientato all'apertura, rispetto a quello proposto dalla Sesta Commissione.Sì, ma questo avviene per un motivo semplice: la montagna rischia di partorire il classico topolino.Ci spieghi meglio.A me sembra che su questa discussione, che per giorni ha interamente assorbito l'attività del plenum, ci sia stata troppa enfasi. In molti hanno voluto presentare il lavoro della commissione Scotti come rivoluzionario per l'organo di autogoverno della magistratura. Quando invece, molto più realisticamente, si è trattato di discorsi di pura accademia. Alla fine, stiamo parlando di un parere ad una proposta di una commissione ministeriale. Di cui il Parlamento potrà anche non tenere conto.Insomma a suo giudizio l'ipotesi di riforma è debole.Faccio un esempio. Il problema principale era quello di limitare il potere delle correnti all'interno del Consiglio. Per evitare la ben nota deriva correntizia si era pensato al sorteggio dei togati. Ma è stato bocciato.L'ex segretario dell'Anm Giuseppe Cascini, in un'intervista al Dubbio, ha affermato che 'sorteggiare i candidati del Csm è una proposta offensiva nei confronti dei magistrati e della loro capacità di discernimento e di selezione attraverso il voto'. E, rincarando la dose, che 'la quasi totalità dei magistrati italiani oggi vota per candidati provenienti dalle correnti, nonostante la presenza, ormai costante, di candidati indipendenti'. E ancora: 'Sono preoccupato da chi sostiene che un voto democraticamente espresso sia sbagliato e pretende di limitare la scelta democratica delle rappresentanza'. Inoltre 'una tale soluzione finirebbe per svilire il ruolo costituzionale del Csm che è organo politico di formazione e di indirizzo culturale'. Come risponde?La verità di fondo è proprio questa. Fra i magistrati non c'è alcuna volontà di cambiare lo stato delle cose. Il sistema, alla fine, va bene cosi.Però anche lei ha votato sì al parere.Su questo aspetto vorrei fare una precisazione. Al termine di questa legislatura mancano meno di due anni. Ad oggi, ricordo, non è stato presentato alle Camere nessun disegno di legge relativo alla riforma del Consiglio. Per esperienza personale, essendo stato nelle scorse legislature sia alla Camera che al Senato, conosco molto bene i tempi dei lavori parlamentari. Con le importati scadenze che ha l'attuale Parlamento, a partire dalla riforma elettorale per finire alla legge di Stabilità, che già si preannuncia molto impegnativa, non credo ci sia materialmente il tempo per affrontare anche la riforma del Csm.All'agenda va aggiunto il referendum costituzionale sul quale il governo non ha ancora deciso la data del voto.Appunto. E credo che di ciò si sia anche convinto il ministro Orlando. Il quale, quando è venuto in Consiglio prima della pausa estiva, ha sottolineato il problema delle tempistiche del legislatore.Dunque, anche separare le funzioni svolte presso la sezione disciplinare da quelle assunte in sede prettamente amministrativa, cioè lo slogan di Matteo Renzi 'chi giudica non nomina' è destinato a rimanere un titolo di una slide?Con grande probabilità sì.