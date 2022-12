PHOTO



E' Area la prima corrente per numero di voti raccolti alle elezioni dell'Associazione nazionale magistrati. Dietro, ma molto vicino, c'è Magistratura Indipendente, che pure è il gruppo che ha pagato il prezzo più alto al caso "Palamara" con le dimissioni di tre consiglieri del Csm. Più distanziata Unità per la Costituzione , che è stata la corrente del pm romano radiato dalla magistratura. E ancora più lontana, Autonomia e Indipendenza, la corrente fondata da Piercamillo Davigo. Il magistrato piu' votato, allo stato, risulta Luca Poniz, presidente uscente dell'Associazione magistrati. Questo il quadro che sembra emergere dalla conta dei voti, che è ancora in corso, ma vicina alla conclusione. Alle ore 13 di oggi, terzo e ultimo giorno di votazioni, hanno votato 6.101 magistrati, pari al 85,92% dell'elettorato attivo. Per queste elezioni, che per la prima volta si sono svolte con voto telematico, si erano accreditati per votare 7.100 toghe.