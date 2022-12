ORDINE DEI GIORNALISTI

Il voto elettronico fa parte ormai delle regole dell’Ordine dei giornalisti ed è l’ennesima svolta di innovazione che ha caratterizzato una consiliatura irta di ostacoli ma anche ricca di iniziative varate per accrescere il ruolo e la funzione sociale dell’ente che cura formazione, accesso e deontologia di chi fa informazione professionale. «Con la massima tempestività per la quale ringrazio il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i dirigenti del ministero della Giustizia, è stato approvato il regolamento, varato a sua volta in tempi record dal Consiglio nazionale, che aggiunge il voto telematico a quello in presenza per il rinnovo delle cariche dell’Ordine dei giornalisti. La mia personale soddisfazione - sottolinea il presidente Carlo Verna - è grande perchè per tagliare questo traguardo tutti, consiglieri, dirigenti e personale dell’ente abbiamo lavorato alacremente a distanza. Sia la Commissione giuridica allargata, presieduta da Gianfranco Ricci, sia il Consiglio nazionale si sono confrontati attraverso piattaforme virtuali e tutto ha funzionato per il meglio». «Il regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale e si potrà mettere in moto la macchina elettorale che neanche la pandemia potrà fermare visto che una specifica norma prevede che in casi eccezionali i seggi fisici possano non essere aperti per lasciare che la consultazione avvenga esclusivamente per via telematica. Il voto - conclude Verna - sarà indetto al più presto, una volta espletate le procedure di affidamento per il servizio informatico».

