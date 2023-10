«Rivendichiamo con soddisfazione la firma presso il ministero della Giustizia a Roma, alla presenza del Sottosegretario di Stato Andrea DEL MASTRO, del Capo del DAP Giovanni RUSSO, del Vice Capo DAP Lina DI DOMENICO, del Capo del DGMC Antonio SANGERMANO oltre ai Direttori Generali del Personale del DAP e DGMC con i relativi Staff, del Nuovo Accordo Quadro Nazionale per il Personale non dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria, uno strumento in più per migliorare le condizioni di lavoro del Personale penitenziario». Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fns Cisl Massimo Vespia.

«Dopo il rinnovo del Contratto Nazionale delle Forze di Polizia del 23 dicembre 2021 - continua Vespia- mancava di raggiungere questo importante accordo – sostanzialmente il Contratto Integrativo Nazionale della Polizia penitenziaria – che sostituisce il precedente in vigore da ben 19 anni, risalendo proprio al lontano 2004. Il nuovo AQN costituisce il più importante “strumento” che accompagnerà nel complesso e responsabile compito i Rappresentanti sindacali nel tutelare i diritti soggettivi e collettivi di colleghe e colleghi dei baschi azzurri. Viene finalmente archiviato il precedente AQN del 2004, spesso maltrattato da una diffusa disapplicazione che in questi 19 anni molte realtà lavorative hanno svolto, danneggiando i diritti dei Lavoratori, delle Persone e delle loro Famiglie, ma soprattutto determinando spesso infiniti contenziosi e problemi nella difficile organizzazione del lavoro. Nel Nuovo AQN ci sono importanti novità, maggiori spazi di partecipazione e trasparenza nelle scelte e nella attività di verifica, controllo ed efficacia degli Accordi, che implica un senso di responsabilità ed impegno di tutti gli attori coinvolti nell’applicazione, a livello centrale, regionale e periferico con la contrattazione che diventa ancor più centrale nel quotidiano dei servizi». «È stato un lavoro complesso che ha richiesto impegno, presenza e competenza nei Gruppi di Lavoro che si sono confrontati sui tavoli tecnici, un impegno di non poco conto che questa Segreteria Nazionale ha svolto con serietà e con il supporto e le osservazioni che nel tempo sono giunte dalle Strutture periferiche», conclude Vespia.