Gli avvocati veronesi incontrano i cittadini, offrendo consulenza gratuita. Sabato 20 ottobre, dalle 10 alle 17, l’avvocatura della città scaligera sarà al Palazzo della Gran Guardia per la prima “Giornata dello sportello di prima consulenza”, con il patrocinio del Comune di Verona, del Consiglio Nazionale Forense e dell’Unione Triveneta. Le aree di ricevimento saranno suddivise secondo branche del diritto: diritto penale; amministrativo; tributario; diritto di famiglia e successioni; tutele, curatele e amministrazioni di sostegno; diritti reali; obbligazioni e contratti; diritto del lavoro; responsabilità civile; condominio e locazioni; procedure esecutive e diritto bancario; diritto commerciale e procedure concorsuali; tutela del consumatore; tutela della privacy. I legali che offriranno la loro consulenza presteranno una consulenza orientativa di carattere generale e di indirizzo sugli adempimenti, i tempi e i costi per l’instaurazione del contenzioso, indicando anche la possibilità di adire a strumenti alternativi e come accedere al patrocinio a spese dello Stato.

L’evento ha l’obiettivo di mettere a disposizione della cittadinanza, in modo volontario, le competenze dei professionisti. «L’avvocato si impegna solennemente al rispetto dei valori etici e sociali posti a base del no- stro ordinamento, in questo consiste la nostra funzione sociale», ha scritto nell’opuscolo informativo il presidente dell’Ordine degli avvocati, Alessandro Rigoli. L’iniziativa, che prende a riferimento una simile attività organizzata dall’Ordine di Padova, è un modo per mostrare «la sensibilità dell’avvocatura nei confronti della comune esigenza di giustizia, nel nome dell’autorevolezza di una professione, che crede nella propria funzione sociale e nel primario ruolo che svolge nella giurisdizione». La giornata, ha chiarito Rigoli, è anche un modo per «celebrare attivamente» l’impegno che dal 2012 vede due consiglieri dell’Ordine, a cadenza quindicinale, a disposizione dei cittadini che prenotano appuntamento presso il comune di Verona: «Siamo orgogliosi sia di questa iniziativa che dello sportello attivato in Comune, attività mosse dallo spirito di volontariato della nostra categoria». Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto anche l’avvocato e sindaco di Verona, Federico Sboarina: «Sarà una giornata importante per avvicinare il mondo dell’avvocatura alla cittadinanza. È sempre motivo di grande orgoglio vedere che a Verona tanti ordini professionali mettono a disposizione gratuitamente tempo, conoscenze e saperi per gli altri. È il segno evidente della presenza di una comunità coesa».